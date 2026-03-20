Pelícanos, perdidos por calentamiento global

El titular de la Profepa en Chiapas, Jorge Enrique Zapata Nieto, confirmó que se recuperó al menos un ejemplar de pelícano en la zona de San Cristóbal de Las Casas, el cual presumiblemente se encontraba en tránsito migratorio hacia el norte continental.

Pero el funcionario alertó también que por el calentamiento climático están apareciendo animales de clima distinto al tropical, como ballenas, focas y leones marinos en territorio estatal.

En cualquier caso, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) abrió un expediente de investigación para atender cualquier responsabilidad en la intervención de los pelicanos, que podría haber perdido la ruta ante el calentamiento climático.

El pelícano café es un residente permanente del medio marino costero desde el centro de Norteamérica hasta el norte de Sudamérica.

Consecuencias ambientales

Confirmó que fueron dos los animales que aparecieron, uno vivo en SCLC y otro que falleció en San Juan Chamula, el ave sobreviviente se encuentra en resguardo dentro del Zoológico Miguel Álvarez del Toro (ZooMAT).

Pero lo más alarmante, insistió es que se tiene reportado un inusitado incremento de presencia de animales que por el sobrecalentamiento están extraviando sus rutas, es el caso de leones marinos, focas, ballenas, pelicanos entre otros que están apareciendo en Chiapas.

En este sentido, dijo, urge un trabajo interinstitucional global para tender esta situación que alarma por sus consecuencias ambientales, biológicas y climáticas.