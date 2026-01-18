Pellizcar la afore por desempleo afecta tu futuro

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro (Consar), durante el 2025 se registraron 38 mil 882 millones de pesos por concepto de retiro por desempleo de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore), lo que representó un incremento de 26.5 % respecto al año anterior.

Solo durante el último mes del año se contabilizó tres mil 992 millones de pesos por este concepto. De manera general, en todo el 2025 fueron un total de un millón 944 mil 402 los trabajadores que solicitaron un retiro de su Afore.

Gestores

Un factor que genera esta situación es la presencia de supuestos gestores que promueven el trámite entre los trabajadores a cambio de una comisión, a pesar de que se trata de un proceso gratuito en su totalidad; además, que muchos todavía reciben el ingreso mínimo.

De acuerdo con el contador público certificado, René Cruz Montalvo, también resulta una opción para quienes son despedidos de sus empleos por cualquier razón y no pueden quedarse sin ingresos tanto tiempo por sus familias, sin embargo, hacer un retiro de la Afore puede ser negativo en el futuro.

Primero, dijo, este factor tendrá influencia directa en la economía de los adultos mayores, entrando en la estadística de la línea de pobreza de ese sector, que por cierto, ha sido muy pronunciada en los últimos años.

Es un derecho

Destacó que si bien es un derecho, en automático disminuye el monto de la pensión que recibirá el trabajador al retirarse o jubilarse, pero tendrá que ser a una edad más avanzada, es decir, trabajará muchos años más.

Si es la única la opción, lo mejor es realizar aportaciones totales o parciales en cuanto sea posible, de esa forma se podrá reestablecer el cálculo de la pensión a recibir en el futuro y las semanas cotizadas, además, que se tiene la ventaja que las aportaciones voluntarias son deducibles de impuestos, solo se debe consultar los montos.

Inflación

Mencionó que en el sistema de las Afores influye la variación de la inflación por la micro y macroeconomía y los salarios mínimos, factores que dejarían a la persona con una pensión todavía más pequeña que no alcanzaría para nada.

Aportaciones voluntarias

Cruz Montalvo, explicó que las aportaciones que se hagan a las Afores serían deducibles hasta por un monto del 10 % de los ingresos acumulables que tenga el trabajador en un año, con un tope de 185 mil pesos, más-menos.

Todavía muchos trabajadores desconocen esta ventaja fiscal de hacer depósitos a la Afore, las cuales, además, permiten aumentar el monto de la pensión mensual que se recibiría en el retiro.

Recomendó verificar si se cumple con los requisitos para acceder a este beneficio, es necesario ser una persona física que presenta de manera personal su declaración de impuestos y tener una relación laboral con un patrón.