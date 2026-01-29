Pelucas oncológicas: una nueva esperanza

Con un llamado a la solidaridad ciudadana para donar cabello, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Tuxtla Gutiérrez entregó diez pelucas oncológicas, a pacientes mujeres con algún diagnóstico de cáncer.

Stephanie Frías Córdoba, directora del organismo, explicó que cada peluca requiere nueve coletas de cabello donado, las cuales son trabajadas con una técnica innovadora por artesanos y artesanas de la casa taller que se encuentra funcionando desde junio del año pasado.

Respecto a las donaciones, la directora subrayó que cualquier persona puede donar, sin embargo existe una serie de requisitos que necesariamente se debe cumplir como: tener una longitud mínima de 25 centímetros, puede estar teñido pero no decolorado, que no tenga tratamientos de queratina y que se entregue completamente seco.

El cabello puede ser cortado directamente en el taller, ubicado en las instalaciones del DIF Tuxtla en la 16 Poniente esquina con Primera Norte, de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 15:30 horas, o puede llevarse en una trenza o cola.

“Para nosotros, cada vez que viene un niño, nuestro corazón se hace más grandote”, compartió la directora, destacando la participación de personas de todas las edades y géneros.

“Cachito de esperanza”

Para Gabriela Viza Gutiérrez, una de las pacientes beneficiadas de esta donación, expresó que significa un “cachito de esperanza” recibir una peluca ante un proceso difícil como lo es un diagnóstico de cáncer y el proceso que conlleva.

“El tener la peluca, es un sentido a la vida, nos devuelve una felicidad, una alegría de tener el cabello, que es algo principal en nuestras vidas, nosotras como mujeres y la verdad sí es un proceso difícil”, expresó Gabriela Viza.

Sobre los donantes agradeció a quienes se acercan a realizar esta labor humanitaria, aseguró que una pequeña acción puede cambiar la vida de una persona que se encuentra en un momento complicado.