Pemex pagará daños a pobladores en Reforma

Autoridades de gobierno y Petróleos Mexicanos (Pemex) atendieron a pobladores de comunidades que sufren afectaciones de la paraestatal en los municipios de Reforma, Juárez y Pichucalco.

Representantes de Pemex, personal de la delegación de gobierno y autoridades locales de los municipios mencionados sostuvieron una reunión de trabajo con pobladores afectados de las comunidades Pascacio Gamboa, Limoncito, Reforma, El Carmen y Santa Teresa, además de las comunidades de los alrededores de la Batería Chiapas.

Los pobladores señalaron afectaciones por parte de la paraestatal, así como falta de pago de jornales y perjuicios en sembradíos, alambre y paso de servidumbre, por lo que había amenaza de un bloqueo en diferentes puntos de la región Norte, lo que obligó a la dependencia a sostener dicha reunión y llegar a acuerdos para evitar un conflicto social.

El delegado de Gobierno en Reforma, Carlos Mario Pérez Gallegos, recibió a personal de Pemex, encabezados por Carlos Zapico, supervisor de zona central; Fortino Sánchez Vázquez, representante del área de afectaciones; Garab Yidan Cruz, César Hernández, así como autoridades ejidales y pobladores afectados, además del presidente municipal, Pedro Ramírez Ramos.

Los quejosos expusieron sus demandas ante los representantes de Petróleos Mexicanos, quienes se comprometieron al pago de las afectaciones a excepción del alambre; también establecieron un calendario de atención directa en comunidades para checar la documentación requerida, acceder a los acuerdos y decretar fechas para el cumplimiento.