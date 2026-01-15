Pendiente ley de identidad de género en Chiapas

La activista trans, Marycarmen Pereyra Vázquez, comentó que todavía hay pendientes a nivel local en materia del reconocimiento de los derechos de la diversidad sexual, como la ley de identidad de género, que todavía no ha sido aprobada por el Congreso del Estado, aunque ya existe una iniciativa.

Dijo que pareciera que las instituciones y funcionarios públicos continúan en la misma estrategia de siempre, emitir convocatorias a eventos, foros, conversatorios, a líderes y activistas de la diversidad, con el fin de manifestar inquietudes, pero no hay avances claros.

Panorama

Recordó que a inicios de diciembre se realizó el segundo encuentro de diversidad sexual organizado por la Secretaría de la Mujer e Igualdad de Género, asistieron activistas de varias partes del estado; sin embargo, continúan siendo las mismas personas convocadas y convocantes.

El cuestionamiento es porque no hay la apertura en este tipo de eventos a nuevos liderazgos, a más jóvenes que no saben todo el panorama en materia de la lucha por los derechos de la diversidad sexual.

También, mencionó el Observatorio Ciudadano de Derechos de la Población LGBT+, que se creó, pero no se le dotó de herramientas y capacidades para poder trabajar y vincular con instituciones, por eso no trascendió; el proyecto era bueno, sería un medio importante para quienes están involucrados de la lucha de derechos humanos.

“Se suponía que podía hacer recomendaciones o sugerencia a las instituciones que cometieran un acto de discriminación, pero nunca lo hizo, solo algunos miembros hacían algunos pronunciamientos, pero a título personal”.