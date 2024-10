Pendiente ley de identidad de género

La ley de identidad de género es un tema de derechos que continua pendiente para aprobarse en la legislación del estado de Chiapas. Ésta, permitiría a las personas trans poder modificar sus documentos personales de manera fácil y rápida, para acceder y ejercer sus derechos humanos y tener una vida digna.

La activista trans, Maricarmen Pereyra Vázquez, consejera consultiva de la organización nacional Constituyentes MX, manifestó que nuevamente se dio un cambio de legislatura local y dicha ley no fue aprobada, por lo que Chiapas continúa rezagado en políticas públicas para la disidencia sexual.

Rezago

Indicó que Chiapas es de los 10 estados en el país que no cuentan con una ley de identidad de género, lo que no permite el acceso a un tratamiento de remplazo hormonal. No hay políticas públicas a favor de las personas trans, los servicios de salud son ineficientes para las mujeres trans.

La exdiputada Floralma Gómez presentó en junio del año pasado una iniciativa de reforma, pero no avanzó al pleno del Congreso.

Actualmente, el Código Civil del Estado establece una serie de procedimientos y casos específicos en los que se puede modificar las actas de nacimiento, pero no para el reconocimiento a la identidad de género, lo que genera que tengan que recurrir a procesos judiciales, o bien, trasladarse a la Ciudad de México.

No hay tipificación de crímenes

Además, mencionó que no hay tipificación de crímenes de odio por orientación sexual e identidad de género, como en otros estados. En ese sentido, recordó que Nayarit y Ciudad de México ya tienen tipificada la figura de transfeminicidio, un tema de avanzada que debería replicarse en todo el país.

La activista dijo que hay temas que deberían analizarse y modificarse para que haya sanciones más fuertes y no se sigan normalizando las agresiones verbales o físicas, como la discriminación, cuyo delito tiene una pena muy baja. “Ninguna persona ha sido procesada por este delito”, concluyó.