Pensar que SCLC es de españoles sería un error

Durante una visita no oficial a la exposición “La mujer en el México indígena”, ubicada en Madrid, el rey de España Felipe VI, señaló que se cometió “mucho abuso” durante la conquista, una declaración que el cronista independiente de San Cristóbal Milton Tovilla aplaude.

“Se están invirtiendo los papeles” señala el cronista, esto porque, en la guerra de Medio Oriente, España “busca una mediación a un conflicto que lleva siglos: el sometimiento a los países latinoamericanos”.

Considera que las declaraciones fueron polémicas no tanto por el contenido, sino por la cantidad de años que han pasado desde la conquista y colonización. “La monarquía está mostrando un lado más humano al analizar todo lo que sufrieron los nativos, al cambiar su costumbres, cultura y modo de ver las cosas”.

Conquistadores

En una cronología de los españoles y San Cristóbal, Milton menciona a varios conquistadores, desde Luis Marín y Juan de Grijalva, hasta Pedro de Portocarrero, quien estableció la primera ciudad colonial en los Altos de Chiapas: San Cristóbal de los Llanos.

Esta cronología, señala Milton Tovilla, es para exponer la cantidad de españoles que se necesitaron para conquistar la zona sin un éxito total, pues menciona cómo San Juan Chamula, pese a los intentos, es una comunidad caracterizada por ser arraigada a sus costumbres.

Resultado

En ese sentido, Tovilla afirma que pensar en que San Cristóbal es resultado solo de españoles, sería un error, y que dentro de los dos comités para la celebración de los 500 años de la ciudad debe haber un reconocimiento a los pueblos originarios de la zona, sobre todo a tseltales y tsotsiles.

Cuando los españoles llegaron, las únicas zonas pobladas de San Cristóbal eran Moxviquil y Ecatepec por mayas tsotsiles. Esto aunado a los mexicas, tlaxcaltecas, zapotecas y quiches que llegaron con los españoles. Todas esas culturas, señala, han concretado la historia de San Cristóbal.