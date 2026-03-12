Pensionados denuncian irregularidades

Maestros jubilados y pensionados denunciaron una serie de irregularidades que se vienen registrando en la clínica hospital del Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado (Issste), en donde se están presentando problemas para recibir atención ya que no les han renovado la credencial que los acredita como tal.

Asimismo se quejaron de la pésima atención y la falta de medicamentos, tanto que a muchos de ellos solamente les dan las recetas, pero los tienen que comprar por su cuenta.

Demoras en los trámites

Octavio López Méndez, dijo el Issste les viene solicitando la renovación de su credencial de pensionados y se lleva meses para que se las entreguen, aunque para ello tienen que dar muchas vueltas y gastos, ya que ese procedimiento lo realizan en las oficinas en Tuxtla Gutiérrez.

“Yo fui en noviembre para renovar mi credencial, me dijeron que fuera en diciembre a recogerla, luego que en enero y al ir en estos días, me dijeron que todavía no llega de la Ciudad de México”, señaló.

Dijo que en la misma situación se encuentran cientos de maestros jubilados y pensionados de toda la entidad, quienes se ven afectados porque no les brindan una atención adecuada en cuanto a servicios médicos, pese a que les descuentan sus aportaciones.

Por ese motivo, hizo un llamado al director general del Issste, Martí Batres Guadarrama, que intervenga para resolver los problemas que enfrenta la institución y que afecta a un sector vulnerable como son los jubilados y pensionados.