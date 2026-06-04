Pensiones no son suficientes: jubilados

Docentes jubilados y pensionados del sistema educativo federalizado, señalaron que el pago de los bonos pendientes correspondientes hasta de ocho años, solo ha llegado a por lo menos la mitad de ellos, pero únicamente de siete años, el resto se encuentra a la espera.

Las y los docentes participan en la huelga nacional de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE).

Sin fecha de pago

La maestra Elizabeth indicó que en su caso le debían ocho años de bonos, pero no se lo pagaron todo, hasta ahora no hay una nueva fecha para que las autoridades educativas continúen con los pagos.

Mencionó que, en una comparación del monto que reciben los docentes federalizados con lo que reciben los del estado, “es muy poco y es insuficiente para vivir sin ningún tipo de limitación”.

El hecho de que les paguen con base a la Unidad de Medida y Actualización (Uma), hace que el monto final sea bajo. “Ellos (docentes estatales) tienen una jubilación activa, es mucha la diferencia, son 10 Uma, hemos comparado con los del IMSS, 25 Uma y nosotros 10”.

Salarios

Dijo que no todos ganan con el tope salarial, en realidad son pocos, fuera de eso hay quienes están muy por debajo, con ocho, 10 mil, 12 mil pesos al mes, que “obviamente no es suficiente”.

“Nuestra lucha es porque nos pagan en salarios mínimos, somos un sector que está muy mal pagado, sobre todo los jubilados”, afirmó. La maestra Elizabeth dijo que los docentes del estado no protestan porque ganan hasta el doble que ellos.

Consideró esta situación como una falta de consideración a los años de servicios que prestaron, que van desde los 30, 35, 42, hasta los 50 años, y que los lleva a depender de sus hijos o buscar alternativas para obtener ingresos.