Pepenadores se han convertido en un problema

En Tuxtla Gutiérrez, pepenadores de basura se están convirtiendo en un problema para las autoridades debido a que riegan los desechos al meterse en los contenedores, afirmó Horacio Gómez González, secretario de Servicios Municipales.

Enfatizó que estas personas muchas veces portan machetes o son agresivos. “Sí necesitamos poner orden, la ciudadanía se queja de eso”, agregó.

Dijo que la población puede colaborar respetando los días en que corresponde sacar la basura. Para el lado Norte, explicó, les toca los lunes, miércoles y viernes. Mientras que para el lado sur son los martes, jueves y sábado, mientras que en el centro de la ciudad es todos los días.

En el caso de los pepenadores, el secretario de Servicios Municipales comentó que se trata de un tema que pueden atender, incluso, las instancias de seguridad.

Por el desorden que ha ocurrido en los depósitos, en los últimos días se han levantado hasta 59 toneladas de desechos que a veces tienen hasta lixiviados.

Contenedores en mal estado

Debido a que en algunas colonias de Tuxtla Gutiérrez se han reportado contenedores en mal estado, el funcionario informó que se hizo una compra de dos mil 500, hay un encargado que tiene la función de llevar a cabo la colocación y se tendrán hasta tres en lugar de dos.

Gómez González remarcó que una de las formas en que las personas pueden colaborar, es que si sacan productos verdes, lo recomendable es que los pongan en una bolsa y que quede afuera de los contenedores.

En la capital de Chiapas actualmente se generan todos los días hasta 820 toneladas, pero este número podría aumentar en el mes de diciembre.

Para tener una idea, mencionó que en un fin de semana largo se puede incrementar hasta 150 toneladas, toda vez que muchas familias aprovechan para limpiar y sacar lo que ya no sirve.