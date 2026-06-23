Pequeños copropietarios denuncian invasión

Integrantes del grupo de pequeños copropietarios del fraccionamiento El Desengaño, de la comunidad Candelaria El Alto, municipio de Venustiano Carranza, denunciaron presuntas invasiones a sus predios y solicitaron la intervención de autoridades estatales, organismos de derechos humanos y la Fiscalía General del Estado.

En conferencia de prensa realizada este lunes en la Plaza Catedral o de la Resistencia, como también se le conoce a este espacio en San Cristóbal de Las Casas, los inconformes señalaron que adquirieron sus tierras desde 1984 mediante títulos de copropiedad y aseguraron que desde 1996 han enfrentado conflictos agrarios derivados de invasiones atribuidas a grupos de la región.

De acuerdo con el documento que dieron lectura, “el caso más reciente ocurrió el 30 de mayo de 2025, cuando presuntamente fueron ocupadas nuevamente partes de los terrenos que, según afirman, ya habían sido restituidos previamente por las autoridades”.

Sin avances

Los denunciantes sostienen que han presentado las demandas correspondientes ante la Fiscalía, aunque aseguran que hasta el momento no han observado avances en las investigaciones.

Durante la protesta, los propietarios también rechazaron señalamientos realizados en una conferencia de prensa el pasado 17 de junio, en la que, según indicaron, fueron acusados de financiar a un grupo paramilitar. Los manifestantes calificaron “estas acusaciones como falsas y señalaron que han optado por la vía jurídica para atender el conflicto”.