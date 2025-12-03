Percepción de seguridad, un factor a considerar

Maricarmen Ponce Robles, presidenta y delegada en Chiapas de la Asociación Mexicana de Turoperadores (Amextur) dio a conocer que aunque existe un avance sustancial en cuanto al tema de seguridad para el desarrollo de la actividad Turística, se debe poner atención a las alertas que emiten los países para visitar la entidad.

Uno de los factores que más inciden en esta lenta recuperación, señaló, sigue siendo la percepción de inseguridad.

Aunque reconoció los esfuerzos del gobierno estatal –“el gobernador ha hecho un trabajo muy bueno”–, admitió que “todavía hay eventos que se presentan” y que afectan la confianza del turista.

“Sí ha subido la afluencia turística, no como quisiéramos ni como hace varios años, cuando en estas fechas ya estaba lleno todo el hospedaje”, explicó Ponce Robles. “No podemos decir que está al 100 %, pero sí ha mejorado un poco”.

Emiten alerta

De manera particular, destacó el efecto negativo del reciente comunicado emitido por el gobierno de Canadá, que recomendó a sus ciudadanos evitar viajar a varios estados mexicanos, entre los que se encuentra Chiapas.

“Claro que sí ha habido cancelaciones por parte de turistas extranjeros”, afirmó la representante de Amextur. “Viene de un país que no lo dice porque sí; ellos hacen un estudio para poder dar un comunicado y sí nos afecta”.

Ponce Robles anticipó que esta alerta podría tener una repercusión significativa en la temporada de invierno, justo cuando el turista canadiense suele buscar destinos cálidos.

“Sí va a afectar, no le puedo decir en qué porcentaje, pero afecta”, reiteró.

En contraparte, destacó un crecimiento positivo en el segmento del turismo local.

Expresó al respecto que: “Antes no, la verdad que no. Ahora que ha mejorado el tema de los bloqueos o asaltos en carreteras, si ya el chiapaneco ha viajado más”.