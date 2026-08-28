Perdidas 5 mil hectáreas de maíz en el Soconusco

La ausencia de lluvias prolongadas durante la canícula y el fenómeno de El Niño provocaron la pérdida de al menos cinco mil hectáreas de maíz en seis municipios del Soconusco, mismos que presentan daños irreversibles y pérdidas económicas de hasta 30 mil pesos por hectárea.

Productores de Mazatán, Tapachula, Tuzantán, Metapa, Suchiate y Frontera Hidalgo, reportan milpas de 60 días que ya están completamente secas, tras 35 días sin lluvias, señaló el representante de los productores en la región, Carlos Eloir González Solís.

“Las pérdidas ya son irreversibles. Hay alrededor de cinco mil hectáreas dañadas. Hay dos factores: el fenómeno de El Niño que viene afectando y la canícula, que inició el 15 de julio”, expuso.

Recorrido

Durante un recorrido por parcelas afectadas, mostró milpas que ya no se recuperarán: “Esta milpa tiene 60 días, debería estar en elote. Por la falta de agua de 35 días ya no va a dar nada. Aunque le llueva, aunque la rieguen, ya no se recupera. Es pérdida catastrófica. El campo va a quedar en bancarrota”, expresó.

Con las hectáreas siniestradas, se estima una pérdida de alrededor de 22 mil toneladas de grano, lo que anticipa escasez y un golpe directo a la economía familiar, ya que el costo de producción por hectárea ronda los 30 mil pesos.