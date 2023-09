“Perdonar de corazón como nos pide el Señor”: arzobispo

Ayer domingo 24 del tiempo ordinario, de acuerdo con el calendario litúrgico, la celebración estuvo centrada en el evangelio de san Mateo, capítulo 18, versículo del 21 al 25. Al respecto, el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, monseñor Fabio Martínez Castilla, compartió lo siguiente:

“Queridos hermanos, san Mateo sigue desarrollando el tema del amor y la fraternidad, que son como el alma de la comunidad, de la vida de la Iglesia, y pone san Mateo de relieve un aspecto particular y de máxima importancia para todo cristiano: el perdón fraterno, perdonar de corazón como nos pide el Señor, lo cual no es fácil”.

Pedro le pregunta a Jesús: “¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano?”, y el mismo Pedro, en otra pregunta, se da una respuesta que él mismo piensa que es generosa: “¿Hasta siete veces?”, y el señor Jesús le responde que no solo hasta siete, sino hasta 70 veces siete. Esto quiere decir que el perdón no tiene límites, no tiene barreras.

Martínez Castilla añade: “Jesús sabe perfectamente que al pedir esto, pide algo muy difícil y por eso nos propone el ejemplo del mismo Dios, que perdona generosamente a los hombres, porque el Señor es compasivo y misericordioso como cantamos en el salmo responsorial, ‘el Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades’, el Señor no nos trata como merecen nuestras culpas ni nos paga según nuestros pecados”.

Perdonar como alta virtud

Monseñor comentó: “Mis queridos hermanos, Jesús nos da un ejemplo concreto de perdón, el rey de la parábola representa obviamente a Dios, que nos perdona todo y con este perdón, aunque sea difícil, es posible y muy necesario, porque la experiencia de encuentro con el amor de Dios, la gratuidad de su corazón, nos hace gozar, ser agradecidos, y es con el perdón que Dios nos ha dado que nosotros podemos vivir la alegría de perdonar. Por esto, quien ha vivido el perdón de Dios, tiene que perdonar. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? ¿A cuántos de nosotros nos podría decir el Señor esto hoy?”

Y agregó: “Jesús nos ha enseñado a orar pidiendo el perdón y comprometiéndonos con el perdón a través de la oración del ‘Padre Nuestro’, donde nos invita a ser felices viviendo la misericordia; quien goza el perdón de Dios, mis hermanos, vive la alegría de perdonar al hermano. Saquemos el rencor que envenena nuestros corazones y metamos la misericordia que nos libera y fraterniza y nos hace parecidos a nuestro padre Dios”.