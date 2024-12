Peregrinación de Villaflores sí saldrá

Autoridades de la parroquia de Guadalupe de esta ciudad capital informó que hasta el momento ningún grupo de antorchistas o peregrinación ha cancelado su visita a dicha parroquia.

Lo anterior, luego de que trascendiera la suspensión de una mega peregrinación de Villaflores a Tuxtla Gutiérrez, debido a la inseguridad que vive el municipio.

Salida

No obstante, el padre Eduardo Suance, vicario de la parroquia de Guadalupe en Tuxtla, aclaró que la peregrinación que saldrá de Villaflores no se ha suspendido, sino que hicieron un cambio de fecha y lugar de salida. “La peregrinación ya no será desde Villaflores, sino desde la Estación Peregrina”, dijo.

Tanto las autoridades eclesiásticas como la mesa directiva de la peregrinación, señalaron que los hombres saldrán desde la Estación Peregrina el día 11 de diciembre a las 02:00 de la mañana; mientras que las mujeres saldrán desde la colonia Guadalupe Victoria, también conocida como Cárdenas, el mismo día a las 08:00 de la mañana.

Travesía

La peregrinación tendrá la misma ruta que ha tenido a lo largo de muchos años, para que su llegada la parroquia de Guadalupe en Tuxtla Gutiérrez sea el día 12 de diciembre.

Por lo anterior, la iglesia hizo un llamado, tanto a la mega peregrinacion de Villaflores-Tuxtla, como a todos los peregrinos y peregrinas devotos a la Virgen de Guadalupe que tomen debidas precauciones y que entre todos como comunidad y como hermanos y hermanas en Cristo se cuiden y protejan entre ellos.

Caber recordar que monseñor Rodrigo Aguilar Martínez, obispo de la Arquidiócesis de San Cristóbal y administrador de la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, indicó que, en caso de situaciones de inseguridad, los devotos que decidan no peregrinar hasta la parroquia guadalupana, pueden hacer una peregrinación corta o celebrar a la virgen en un solo lugar donde la gente se sienta segura.