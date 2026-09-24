Peregrinación por los daños a la madre tierra

La Diócesis de San Cristóbal de Las Casas informó que la Pastoral Social de la Madre Tierra de la parroquia de San Agustín de Hipona de Teopisca realizó una peregrinación rumbo al cerro, a cuatro de los ojitos de agua del ejido El Porvenir, para “pedir perdón por todo el daño que hemos cometido a la Madre Tierra”.

“También para rogar porque se mantengan los ojitos de agua bendiciendo nuestro pueblo, a través de nuestra espiritualidad que la vamos recuperando por medio de nuestras tradiciones que las abuelas y los abuelos nos han heredado”.

Antes de comenzar, la peregrinación estuvo bendecida por el padre Fernando Cruz, quien acompañó toda la peregrinación, junto a las y los feligreses, agentes de pastoral de la parroquia y músicos tradicionales.

Desde la reflexión que hacen en la pastoral de la Madre Tierra, las y los hermanos dijeron que “los servicios ecosistémicos que dan las montañas son muy poco reconocidos por la población, y por eso nos atrevemos a cortar los árboles, a mutilar los cerros, a mutilar los bosques que rodean el Valle de Teopisca“.