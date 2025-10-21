Peregrinan para recordar al padre Marcelo Pérez

Con una peregrinación y una misa, miles de católicos de diferentes municipios de Chiapas conmemoraron este lunes, en San Andrés Larráinzar, el primer aniversario del asesinato del sacerdote tsotsil, Marcelo Pérez Pérez.

Los asistentes exigieron que se haga justicia y que sean castigados los responsables intelectuales del crimen ocurrido el 20 de octubre del año pasado en San Cristóbal de Las Casas. A la fecha, sólo Edgar “N” ha sido sentenciado a 20 años de prisión, por la autoría material.

“No se ha hecho la justicia verdadera que tanto anhelamos, porque hasta el momento no se ha investigado el verdadero motivo de este crimen. Los autores intelectuales siguen gozando de impunidad”, afirmó la agrupación llamada Pueblo Creyente, dependiente de la diócesis de San Cristóbal.

Punto de partida

La peregrinación comenzó poco después de las 9 de la mañana en la tijera que conduce a Chenalhó, Pantelhó y San Andrés, entre otros municipios.

Después de caminar alrededor de ocho kilómetros, los católicos arribaron a la cabecera de San Andrés a las 12 horas para participar en la misa que ofició el obispo de la diócesis de San Cristóbal, Rodrigo Aguilar Martínez.

“Peregrinamos por la pascua del padre Marcelo Pérez Pérez. Paz y justicia”, “¡viva el padre Marcelo!”, “justicia para el padre Marcelo”, “¡viva la diócesis de San Cristóbal!” y “alto a las desapariciones forzadas”, corearon los peregrinos, entre ellos, familiares y sacerdotes.

En la homilía de la misa que ofició frente al templo de San Andrés, el obispo Aguilar Martínez también exigió que sean castigados “todos los responsables del crimen contra el presbítero”.