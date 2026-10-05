Peregrinarán en memoria del padre Marcelo

La diócesis de San Cristóbal de Las Casas, que preside el obispo Rodrigo Aguilar Martínez, informó que el próximo 19 de este mes de octubre llevarán a cabo una peregrinación por el Segundo Aniversario del sacerdote Marcelo Pérez Pérez.

En un comunicado, el Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas invita a las comunidades, parroquias, organizaciones y personas en general, a participar en esta movilización “para seguir caminando y honrando su memoria, testimonio fiel al Evangelio, al servicio y amor a los pueblos.

“Caminemos con esperanza, hacia la construcción de La Paz con justicia y dignidad que se merecen todos los pueblos de Dios”, precisa el comunicado.

Los organizadores explicaron que la movilización iniciará a las 9 de la mañana y partirá de tres puntos: Capilla de Cuxtitali, caseta San Pablo (salida a Comitán) en el bulevar y a la altura de la entrada al CBTis 92.

La peregrinación, luego de recorrer las calles de la ciudad, concluirá a un costado de la Catedral con una celebración eucarística. Porque “su vida es un mensaje de esperanza. Su muerte: un grito de justicia”.