Peregrinarán por Palestina

Luego de afirmar que “callar ante la barbarie es ser cómplice del opresor”, la diócesis de San Cristóbal de Las Casas pidió “con urgencia”, a las más de 50 parroquias que la integran, que realicen una peregrinación el domingo 28 de este mes a las 12 horas, “con el rezo del Rosario, con algunas pancartas y consignas pidiendo por la paz en Palestina y alto al genocidio”.

A la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) se le solicitó que “realice una denuncia clara y profética del genocidio que está sufriendo Palestina y que motive a las diferentes diócesis a organizar jornadas de ayuno y oración, con acciones concretas de solidaridad con el pueblo palestino”.

Llamado a todas las parroquias

En un documento firmado por el obispo Rodrigo Aguilar Martínez se sugirió a las diócesis de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula que “se puedan sumar a estas actividades desde sus parroquias o que organicen algunas otras acciones pidiendo por la paz en Palestina”.

La diócesis manifestó que “con profunda indignación, sabemos que los organismos internacionales cuentan hoy en día con instrumentos legales y políticos que pueden detener el genocidio que se está llevando a cabo en Gaza por parte del ejército de Israel, con la asesoría y el apoyo incondicional del gobierno de Estados Unidos y que no se aplica al gobierno de Israel que cometa esta barbarie”.

Como humanidad, añadió, “estamos asistiendo como espectadores pasivos ante la masacre y genocidio que Israel está llevando a cabo contra el pueblo palestino y de quienes se solidarizan con éste”.

Señaló que “de acuerdo con expertos y medios informativos ha habido más de 64 mil personas asesinadas, la gran mayoría mujeres y niños inocentes; más de 100 periodistas asesinados; escuelas, hospitales, refugios y centros de culto destruidos; personal de las naciones unidas y de instancias internacionales perseguidos y criminalizados”.

En contra del genocidio

Subrayó que “como diócesis de San Cristóbal de Las Casas nos indigna, entristece y nos da un sentimiento de impotencia el genocidio infringido hacia el pueblo palestino por parte del gobierno de Israel. Este genocidio es uno de tantos otros que se están cometiendo en otras regiones del mundo”.

Afirmó que “una de las estrategias más crueles de este genocidio es utilizar el hambre para vencer la resistencia y asesinar a las personas, bloqueando la entrada de alimentos y medicinas destinadas al pueblo palestino, lo que ha provocado la muerte de cientos de niños y adultos por hambre”.