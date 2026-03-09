Perfiles de Morena serán por encuesta

En la antesala de los procesos electorales que se desarrollarán en el país para 2027, el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) definió sus métodos y fechas para elegir a sus perfiles en las diversas coordinaciones, incluyendo a los de Chiapas.

Aunque la entidad no pasará por un proceso de renovación de gubernatura (como sí la tendrán 17 estados), a nivel local habrá contiendas relacionadas con el Congreso local, además de legislaturas federales y la renovación de las presidencias municipales.

La información detalla que para aquellas personas que tienen aspiraciones electorales en los municipios, será el 21 de septiembre cuando Morena defina a quiénes serán los coordinadores en esas partes.

Requisitos

En las convocatorias que se emitan, vendrán los requisitos que tendrán que cumplir las personas que aspiren a participar en el proceso interno.

Y se establece que los interesados tienen que aceptar el resultado y las reglas estatutarias. Será la Comisión de Elecciones la que valide los registros y documentos.

“Asimismo, valorará antecedentes, trayectoria política, reconocimiento territorial e idoneidad de las personas aspirantes y coadyuvará con la Comisión Nacional de Encuestas en el levantamiento de sondeos de opinión y encuestas”, relata el tercer criterio de aprobación.

Seleción

El método que usará el partido está relacionado con la emisión de una convocatoria. En caso de que se inscriban más de seis personas para cada ámbito territorial, lo que se hará es un sondeo de opinión para identificar quién tiene mayor reconocimiento territorial.

Las encuestas que se harán de los perfiles, se vinculará con conocer cómo están en la percepción de cercanía, trabajo, honestidad y compromiso con la transformación.

A partir de los resultados que se obtengan, de forma interna se nombrará a la persona que coordinará la defensa de la transformación, sea estatal, distrital o territorial.