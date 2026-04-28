Periodistas denuncian amenazas e intimidación

Periodistas del portal de noticias “Comitán Noticias Al Momento” denunciaron al propietario de un servicio de grúas por amenazas e intimidación, ante la Fiscalía General del Estado, debido a que acompañado con un grupo de personas llegaron al domicilio particular y patearon la puerta de la vivienda de un reportero para exigir que bajaran una nota.

Esto después de que cubrieron y subieron una nota informativa sobre un percance automovilístico en la noche del sábado en el Libramiento Sur de Comitán en donde se vio involucrado una camioneta de lujo GMC Genali, color rojo, que conducía José Alfredo ‘N’, y quien huyó del lugar para evadir la responsabilidad.

En el accidente, donde un taxista se debate entre la vida y la muerte en el hospital regional, el empresario que es dueño de un servicio de grúas intentó rescatar su vehículo con una de sus grúas sin importarle que en el interior el taxista aún permanecía prensado entre los fierros retorcidos.

Su personal también lo resguardó en una camioneta polarizada que se mantuvo a la distancia del percance para evitar que los agentes de la Guardia Vial Estatal Preventiva que llegaron a atender el accidente lo detuvieran.

Trascendió que José Alfredo ‘N’ se encontraba en presunto estado de ebriedad, toda vez que alrededor de la una de la madrugada, llegó junto a un grupo de personas, en dos camionetas y una motocicleta, al domicilio particular de dos reporteros del portal de noticias Comitán Noticias al Momento al sur poniente de esta ciudad.

Intimidación

Las personas llegaron con prepotencia y patearon la puerta de la entrada en donde vive la mamá de uno de los comunicadores, quien sufrió una crisis nerviosa por estos hechos, todo ello para exigir que bajaran la nota en donde se denunciaba su participación en el accidente y del cual huyó.

Además, realizó varias llamadas telefónicas a Elías Bravo, director de este medio de comunicación y con palabras altisonantes amenazó e intimidó para nuevamente exigir que bajarán la nota del choque “¡no sabes con quién te estás metiendo, se los va a llevar la ver@#_..!” dijo. Posterior se dirigió a las oficinas de este noticiero para posiblemente ocasionar desmanes, pero en el camino se encontraron con un operativo de seguridad que los obligó a retirarse del lugar.

Por estos hechos, los periodistas Elías Bravo y Fernando Ramos, realizaron la denuncia ante la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra en donde se abrió una carpeta de investigación con número R.A. 0582-019-0610-2026 por las amenazas e intimidación, a fin de que se garantice la libertad de expresión, la seguridad de cada uno de ellos y responsabilizar al empresario por lo que pueda llegarles a pasar.