Periodistas difunden las lenguas indígenas

Los periodistas Mario Entzin Méndez, Mateo Hernández y Miguel Elías Gómez fueron distinguidos por su labor en la difusión y fortalecimiento de la identidad cultural y lingüística de los pueblos originarios, en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna.

El reconocimiento fue otorgado por el secretario de Educación de Chiapas, Roger Adrián Mandujano Ayala, así como por la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich), durante un encuentro con representantes del ámbito académico e intelectual.

Cosmovisión de los pueblos

Durante la actividad, los participantes analizaron el concepto de Lekil Kuxlejal, relacionado con el buen vivir desde la cosmovisión de los pueblos originarios, destacando su importancia en la preservación de las lenguas maternas y la cultura comunitaria.

Las autoridades educativas y académicas resaltaron la trayectoria de los periodistas por su contribución a la difusión del pensamiento indígena y su compromiso con el rescate de las lenguas originarias en Chiapas.