Periodistas marchan en Tuxtla

Periodistas chiapanecos marcharon este lunes en la capital chiapaneca en contra del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Horacio Culebro Borrayas, a quien acusan de orquestar violencia digital en contra del trabajo periodístico.

El contingente partió del Parque de la Marimba y recorrió la avenida Central hasta llegar a las puertas del Congreso del Estado, ahí se realizó un pronunciamiento y se condenó los ataques a la libertad de expresión.

A las puertas del recinto legislativo, Mary José Díaz Flores, periodista afectada, señaló que los ataques hacia su persona iniciaron desde hace dos semanas a través de páginas de Facebook, luego de diversas publicaciones de una investigación donde se documentó presuntos actos de corrupción al interior de la CEDH.

Señalamientos

Entre las denuncias publicadas, trabajadores de la dependencia señalaban descuentos a su salario y una parte tenían que entregarlo al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Horacio Culebro.

“Presenté pruebas de documentos donde también se desviaban recursos a una fundación que encabeza a su hijo (Luis Enrique Culebro Aguilar), eso lo presenté desde mis plataformas digitales y a partir de ahí empezó una campaña de difamación en mi contra”, expuso la comunicadora.

A estas irregularidades se sumó el despido injustificado de un trabajador quien previamente había confirmado los descuentos a su salario.

Violencia digital

Estos actos “no solo afectan a mi persona, sino al ejercicio libre del periodismo en Chiapas y a la integridad de las instituciones públicas”, sentenció Díaz Flores.

Por su parte el gremio comunicador señaló que esta campaña orquestada sea un claro propósito de desacreditar y silenciar las denuncias, lo que constituye un acto de violencia digital.

Exhortaron al Congreso del Estado la inmediata destitución de Horacio Culebro Borrayas como titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la intervención de la Fiscalía General del Estado y la Policía Cibernética para investigar los hechos denunciados y sancionar a los responsables.