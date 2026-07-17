Peritaje contable fortalece la justicia

El peritaje contable representa una de las funciones de mayor responsabilidad social de la contaduría pública, al convertirse en un elemento técnico que permite a jueces, magistrados y autoridades jurisdiccionales contar con opiniones objetivas, imparciales y sustentadas para la resolución de controversias legales.

Así lo expresó René Cruz Montalvo, durante la rueda de prensa titulada “Cuando los números hablan: El papel del peritaje contable en la justicia mexicana”, organizada por el Colegio de Contadores Públicos Chiapanecos.

En conferencia explicó que un perito no es solo un profesionista con título universitario, sino un especialista con conocimientos técnicos, experiencia comprobada, objetividad e independencia, capaz de emitir dictámenes que sirvan como medio de prueba dentro de procedimientos judiciales en materias civiles, mercantiles, familiares, fiscales y financieras.

El especialista destacó que los peritajes contables permiten determinar fraudes financieros, cuantificar daños económicos, analizar estados financieros, calcular intereses, revisar obligaciones fiscales, evaluar pérdidas patrimoniales y emitir opiniones técnicas que apoyan la impartición de justicia.

Uno de los aspectos de mayor relevancia abordados fue el papel institucional que desempeña el Colegio de Contadores Públicos Chiapanecos como organismo de apoyo para las autoridades judiciales.

Explicó que, cuando dentro de un juicio las partes presentan dictámenes contradictorios, los jueces recurren a la figura del perito tercero en discordia, cuya designación se realiza mediante la solicitud formal al Colegio de Contadores Públicos Chiapanecos, institución que propone perfiles de profesionales debidamente acreditados, especializados y con la experiencia necesaria para intervenir en los procesos judiciales.

Vínculo técnico

Esta función convierte al Colegio en un importante vínculo técnico entre la profesión contable y el sistema de impartición de justicia, contribuyendo a que las resoluciones judiciales cuenten con elementos objetivos y sustentados en evidencia financiera y contable.

René Cruz Montalvo precisó que pertenecer al Colegio representa también una oportunidad de desarrollo profesional para los contadores públicos interesados en desempeñarse como peritos, ya que es precisamente este organismo el que mantiene una relación permanente de colaboración con las autoridades jurisdiccionales para integrar propuestas de especialistas cuando así son requeridas.