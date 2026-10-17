Permanece caravana migrante en Tapachula

El parque Bicentenario de Tapachula es el punto de concentración de decenas de migrantes centroamericanos que llegaron a esta ciudad entre la noche del jueves y madrugada del viernes, tras ingresar en caravana por el puente internacional Rodolfo Robles.

Originarios de Honduras, El Salvador y Guatemala explicaron que en su mayoría ya estuvieron en Estados Unidos, de donde fueron deportados, pero quieren regresar debido a que en su país “carecen de todo, hasta de oportunidades laborales”.

Integrados en la que denominan caravana “Sin Fronteras”, explican que tras descansar por unas horas volverán a emprender el camino en la ruta hacia el norte de México.

Se unen más

Ricardo Molina, uno de los migrantes, explica que en el poblado fronterizo guatemalteco de Tecún Umán se están concentrando más hondureños, que se les sumarán en las próximas horas.

Hasta el momento, las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) no les han ofrecido el inicio de algún trámite de regularización en territorio mexicano, aunque en su caso, tienen la finalidad de llegar a la frontera norte y volver a cruzar hacia los Estados Unidos, a pesar de la política migratoria de Donald Trump.