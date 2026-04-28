Permanece conflicto en ejido Rafael Calymayor

Por más de sesenta años de antigüedad ha perdurado la problemática que involucra al ejido General Rafael Calymayor, ubicado en la zona noroeste del municipio de Cintalapa, y comuneros de Santa María Chimalapa en el estado de Oaxaca, donde una línea limítrofe ha generado la disputa de una porción amplia de tierra.

La comunidad que anteriormente pertenecía al estado de Chiapas fue transferida al estado de Oaxaca desde el 2005, quedando sin la cobertura de apoyos y programas de desarrollo social como el Copladem, lo que ha acrecentado la marginación de una área aproximada de 7 mil 400 hectáreas y una población cercana a los 500 habitantes.

Disputas

Además de lo anterior, los pobladores han señalado constante hostigamiento por parte de los pobladores de los Chimalapas a sus 17 comunidades que permanecen en disputa en el estado de Chiapas, indicando los afectados que pretenden frenar cualquier enfrentamiento entre campesinos, por ello solicitan el apoyo de las autoridades.

“No queremos llegar a enfrentamiento entre campesinos, hacemos un llamado a las autoridades federales, a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, que tiene mucho que ver, a los tribunales agrarios que tomen cartas en el asunto, que hagan valer la resolución presidencial; no nos vamos a dejar, vivos aquí no nos sacará nadie”, así lo expresó Antonio López Sánchez, comisariado ejidal general Rafael Calymayor.