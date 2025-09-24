Permanece incomunicada zona alta de Mapastepec

Al menos 29 comunidades del municipio de Mapastepec son las que han sufrido afectaciones a causa de las intensas lluvias de los últimos días, siendo la zona alta en donde muchas de ellas permanecen incomunicadas por los derrumbes y deslaves.

En el ejido Nueva Costa Rica, la telesecundaria “Ángel Albino Corzo” colapsó al desgajarse un cerro, que cubrió todo un salón y la cancha.

El alcalde Amando Espinosa Cruz explicó que las comunidades Libertad y Progreso, El Paraíso y Nicolás Bravo permanecen incomunicadas debido a que el río San Nicolás abrió tres grandes “ventanas”, aparte del deslave que se presenta en los caminos.

Por ello, agradeció el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, que envió maquinaria pesada para cerrar las “ventanas” del afluente y rehabilitar el acceso a las comunidades, además de llevar despensas para los habitantes.

En esas acciones también participa el Ejército Mexicano, que mantiene desplegado el Plan DN-III-E para trabajar en la reconstrucción de la zona afectada.

Reconoció que existe desesperación entre los habitantes por la falta de caminos, pero ya se está trabajando para reabrirlos.

Zonas más dañadas

Otra de las zonas con mayores daños la conforman las comunidades Nueva Costa Rica, Nueva Esperancita, La ceiba, Nueva Esperanza y Adolfo Ruiz Cortines, que permanecen incomunicadas, por ello se entregó despensas y una brigada médica brindó atención.

Asimismo, se indicó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sigue trabajando para establecer el servicio eléctrico afectado por la caída de diversos postes.