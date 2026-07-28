Permanente convoca a sesión extraordinaria

La Mesa Directiva constituida en Comisión Permanente convocó al pleno de la Sexagésima Novena Legislatura al primer Periodo Extraordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, que se llevará a cabo hoy martes, 28 de julio al medio día.

Lo anterior, con el objeto de dar trámite legislativo a los siguientes asuntos: Dictamen mediante el cual propone otorgar la medalla Rosario Castellanos a la senadora Marta Lucía Micher Camarena.

Iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Chiapas, en materia del registro de personas deudoras alimentarias morosas.

Iniciativa de decreto por el que se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Organización del Poder Judicial del estado de Chiapas.

Procedimientos electorales

Iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado de Chiapas.

Iniciativa de decreto por el que se reforma y se adicionan diversas disposiciones al artículo 103 de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del estado de Chiapas, en materia de nulidad de una elección por intervención o injerencia extranjera.

Lectura y trámite legislativo de la propuesta que presenta la Junta de Coordinación Política para integrar la Comisión de Postulación de la Medalla al Mérito Cívico “José Artemio López Aguilar” de la Sexagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas.

Lectura y trámite legislativo de la propuesta que presenta la Junta de Coordinación Política para integrar la Comisión de Postulación de la medalla “Manuel Velasco Suárez” de la Sexagésima Novena Legislatura del Congreso del estado de Chiapas.

Día del Café Chiapaneco

Iniciativa de decreto por el que se declara el día 24 de noviembre de cada año como el Día del Café Chiapaneco.

Dictamen relativo a la licencia indefinida presentada por la ciudadana María Guadalupe García Muñoz para separarse del cargo de regidora de representación proporcional por el Partido Redes Sociales Progresistas del Ayuntamiento de Unión Juárez, Chiapas.

Durante la sesión ordinaria, presidida por la diputada Alejandra Gómez Mendoza, se autorizó al Ayuntamiento de Berriozábal, la desincorporación del patrimonio municipal de 40 y 85 lotes de terreno pertenecientes al fondo legal y enajenarlos vía donación a favor del igual número de personas, lotes ubicados en los barrios de Candelaria, San Marcos, Emiliano Zapata, Guadalupe poniente, Juan Sabines, Mirador y Pénjamo todos en el municipio de Berriozábal.

En el desahogo de los puntos del orden del día, se turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales -para su análisis y dictamen- la solicitud del Ayuntamiento de Tonalá, para desincorporar del patrimonio municipal un lote de terreno y enajenarlo -vía donación- a favor del ciudadano Luis Enrique Prado de los Santos, con el objeto de regularizar la tenencia de la tierra, lote ubicado en la colonia Santa Cecilia, número 28, manzana uno, de ese municipio y dar cumplimiento a la sentencia dictada dentro del juicio de amparo número 745-2023 - 13 del índice del juzgado tercero de distrito de Amparo y Juicios Federales en el estado de Chiapas.