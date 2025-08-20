Permite investigación mejorar celdas solares

Investigadores buscan evolucionar de las celdas solares tradicionales de silicio hacia estructuras de tres capas, capaces de captar distintos y mayores rangos del espectro solar. Con este enfoque, se espera alcanzar un aumento de eficiencia superior al 30 % en los paneles.

La generación de conocimiento científico mediante el desarrollo de una novedosa línea de investigación enfocada en mejorar la eficiencia de los paneles solares, ha sido parte del trabajo de investigadores y estudiantes del Instituto de Investigación e Innovación en Energías Renovables, de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach).

El proyecto titulado “Estudio del fenómeno de crecimiento de heteroestructuras III-N a escala atómica para lograr fase cúbica”, fue reconocido en 2019 por el programa nacional Ciencia de Frontera, y desde entonces ha representado un aporte relevante a la ciencia a nivel mundial, indicó el investigador Héber Vilchis Bravo.

Hasta la fecha, esta línea de investigación ha derivado en la publicación de cinco artículos científicos de interés para la comunidad especializada, así como en la creación de dos programas de simulación registrados ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor.

Añadió que esto ha dado lugar a dos estancias posdoctorales por incidencia, cuatro becas, cinco tesis de licenciatura, dos de maestría y una de doctorado.

Actualmente, la colaboración de Luis Dorian Valencia Ordóñez se centra en el diseño de la arquitectura de celdas solares.

Valencia Ordóñez es egresado del doctorado en Materiales y Sistemas Energéticos Renovables del Instituto. Su proyecto, “Modelación y simulación numérica de celdas tipo tándem basadas en heteroestructuras cúbicas de In?Ga1??N mediante Silvaco”, forma parte del programa Estancias Posdoctorales por México 2023, en la modalidad de incidencia.