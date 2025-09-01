Permiten ascenso al Palacio de Palenque

La Zona Arqueológica de Palenque informa que, luego de culminar los trabajos de conservación y restauración en el conjunto del Palacio y realizar adecuaciones para garantizar la seguridad de las estructuras y de los visitantes, a partir del día jueves 28 de agosto de 2025 se permite el ascenso de las personas, respetando medidas de control y circulación.

Recorrido

El recorrido incluye la visita de las galerías externas, en un trayecto unidireccional, el circuito permite a las y los visitantes conocer el conjunto arquitectónico, disfrutar de elementos y espacios internos de forma más detallada, sin comprometer la conservación de las estructuras.

Piden respeto

Se solicita a las y los visitantes respetar las indicaciones de seguridad y conservación que el personal del sitio arqueológico instruyan.