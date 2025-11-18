Permiten circulación de mototaxis en vías federales

Sin control alguno, moto taxis han invadido la carretera federal desde Huixtla hasta Unión Juárez y Suchiate.

Denuncian que estas unidades circulan sin restricciones porque la Guardia Nacional División Caminos es incapaz de aplicar la ley y sancionarlos

La situación ha creado descontento entre el transporte organizado en sus diferentes modalidades, así como en automovilistas particulares por lo que están organizando una manifestación para exigir que la Guardia Nacional cumpla con su función e impidan que transiten por la vía federal.

Detallan que los operadores viajan en unidades sin placas y con conductores sin licencia, lo que los hace acreedores a una sanción.

Auge de unidades

Luego de la desaparición de la Policía Federal, las funciones las asumió la Guardia Nacional División Caminos, sin embargo, a partir del sexenio pasado estos han mostrado una marcada omisión en sus funciones.

Sugieren que esta situación podría deberse a posibles acuerdos con líderes de bicitaxis, mototaxis y tuc tuc para permitirles circular libremente sobre las carreteras federales, provocando riesgos innecesarios para automovilistas.

Como ejemplo de ello, en la carreta Tapachula-Talismán desde “El Manguito” hasta el kilómetro 10 se ha incrementado la presencia de estos mini vehículos.

En muchos casos se han registrado muchos accidentes por la imprudencia de los conductores que invaden carriles o que trabajan en horarios nocturnos; muchas veces son jóvenes, extranjeros y adultos mayores que desconocen las normas de tránsito en carretera federal, pero sobre todo que no cuentan con licencias de conducir.

Transportistas señalan que el objetivo de la Guardia Nacional en carreteras federales está ausente en las carreteras de la frontera sur de México.