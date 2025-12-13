Permiten descargas de aguas negras en ríos

La atención al ecocidio institucional que realizan ayuntamientos de Chiapas al desechar sin tratar sus aguas negras a los ríos de Chiapas, continuará; pues la Conagua no plantea ningún cambio de mecanismos de sanción en la Ley Nacional de Aguas, por lo que el organismo estatal se seguirá embolsando 73 millones de pesos anuales.

De momento solamente “se les darán facilidades a los alcaldes” pues las “plantas de tratamiento no sirven”, confirmó director de la Conagua en Chiapas, Felipe Irineo Pérez.

Ley de Aguas

Pese a haber participado la Conagua Chiapas en los foros para la construcción de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, el organismo de cuenca en el estado no planteó modificar las sanciones administrativas a los ayuntamientos, como tampoco convertirlas en penas contra los alcaldes.

Así lo explicó el director en Chiapas de la Conagua, quien se limitó a decir que “ahí viene en la reforma (…) como atender este problema que está agudo por que muchas plantas no sirven en Chiapas”, dijo.

Confrontado sobre algún cambio puntual para garantizar que paren las descargas de aguas negras dijo: “les vamos a dar muchas facilidades”.

La Ley de Aguas Nacionales fue aprobada tras un intenso debate en el Congreso de la Unión, atendiendo diversas demandas; sin embargo, no modificó directamente las sanciones contra los ayuntamientos que mantienen desechos en los ríos de Chiapas.

Complicidad

Al amparo de la normatividad, los ayuntamientos de Chiapas eligieron pagar unos 73 millones de pesos (mdp) anuales a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en multas que “autorizan” desechar aguas negras a los ríos para redireccionar recursos federales en aciones de impacto político-electoral.

De los 124 ayuntamientos en Chiapas, solamente uno tiene funcionando plantas de tratamiento en apego a la normatividad; el resto paga entre 90 y 200 mil pesos por concepto de multas directamente a la dependencia.

Plantas

Esto significa que de todas las plantas de tratamiento de aguas residuales construidas en Chiapas, en diferentes sexenios, menos del 1 % funciona; el resto se gastó el dinero y ningún alcalde se preocupa por la contaminación que genera la sociedad, emitiendo y descargando las aguas residuales a los cauces de agua y al medio natural del estado.

Esto representa un ingreso promedio trimestral para Conagua de 18 mdp, anualmente 73 mdp, con ello, los alcaldes “pagan” impunidad.