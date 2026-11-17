Nuevamente se reportó un incidente relacionado perros que depredaron a un venado de la reserva El Zapotal, ubicada a un costado del zoológico “Miguel Álvarez del Toro” (ZooMAT), en Tuxtla Gutiérrez.

Informaron que después de este percance se han reforzado las medidas de seguridad para evitar que vuelva a ocurrir.

Respuesta

Al consultar a las autoridades, se informó que el incidente del venado depredado no ocurrió al interior del zoológico, sino que fue en una zona de la reserva y a causa de un ataque feral.

Se reiteró que la conservación y el bienestar de las especies es una responsabilidad permanente, por eso se han realizado labores de supervisión y acciones preventivas para evitar que perros ingresen a las instalaciones.

Las autoridades del ZooMAT informaron que el incidente ocurrió el pasado 15 de noviembre en la reserva El Zapotal y se trató de un venado cola blanca.

Después del ocurrido tema, el personal realizó una valoración médica y veterinaria de la especie. Se encontraron resultados compatibles a una depredación de perros.

Factores

“Este acontecimiento se presenta en el contexto de una problemática que enfrenta la reserva El Zapotal, relacionada con distintos factores, entre ellos el crecimiento de la mancha urbana en sus alrededores y el ingreso o desplazamiento de animales externos hacia las áreas naturales”, remarcó el ZooMAT.

Según lo señalado, el asunto se ha atendido con la implementación de acciones relacionadas al control y la vigilancia de la fauna, es decir, el trabajo está orientado a la prevención de situaciones vinculadas con especies domésticas, fauna feral o especies exóticas e invasoras.

“No obstante, las dimensiones y características orográficas de la reserva representan un reto permanente para las labores de protección y vigilancia”, relató el zoológico a través de un comunicado.

Finalmente, se detalló que “la protección de la biodiversidad también requiere de la participación de la sociedad, mediante el cuidado responsable de los animales, evitando su abandono y su desplazamiento sin supervisión hacia las áreas naturales”.