Perrotón 2025 fue todo un éxito

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra la Rabia se llevó a cabo el Perrotón 2025 “Tradición Coleta”, en el Cerrito de San Cristóbal, resultando todo un éxito.

Organizadores

La actividad fue organizada por el Centro de Control Canino Municipal (Cecam-SCLC), con la idea original de Gloria Molina Vera y con el respaldo de patrocinadores y ciudadanos. El Perrotón coincidió con la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra la Rabia, tal y como ha sucedido en otras fechas.

En esta actividad se aplicaron más de 180 dosis de vacuna antirrábica de manera gratuita. Además, este 2025 se sumó una jornada de esterilización canina y felina, en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado, logrando realizar 30 cirugías totalmente gratuitas.

Los asistentes disfrutaron de consultas veterinarias, asesoría en educación animal, concursos, alimentos para mascotas y tutores; además de la tradicional premiación a los ganadores de las competencias. El Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas de Pequeñas Especies del Estado de Chiapas también estuvo presente, reafirmando su compromiso con el bienestar animal.