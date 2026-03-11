Persiste abandono del parque Noquis

El parque Noquis en la capital del estado, fue inaugurado el seis de octubre del 2010 y recibió una restauración en noviembre del 2024; hoy de nueva cuenta está en el abandono.

Recientemente habitantes de Tuxtla Gutierrez realizaron una denuncia de las condiciones de abandono en que se encuentra, por lo que las autoridades realizaron una intervención para atender de manera emergente.

Incluso usuarios del parque explicaron que existió un acuerdo para generar un proyecto de intervención y mejora a las actuales condiciones del emblemático parque ubicado sobre el libramiento Norte Poniente.

Desatención

Sin embargo, en la actualidad el parque Enoch Cancino Casahonda, Noquis, persiste en una situación de abandono, tanto por las autoridades como de los usuarios que podrían procurar también mejoras a su alcance, como por ejemplo evitar el desbordamiento de basura.

En cualquier caso es responsabilidad institucional de las autoridades ofrecer un rescate que recupere al parque de la situación de abono en que se encuentra.