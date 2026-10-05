Persiste alta obesidad infantil en la capital

Un estudio realizado por investigadores de la Facultad de Medicina Humana de la la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) y la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), reveló alta prevalencia de sobrepeso y obesidad en escolares de primaria en Tuxtla Gutiérrez.

La investigación “Consumo de bebidas azucaradas y sobrepeso en escolares de primaria en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas”, publicada en la revista Anales de Medicina Universitaria, analizó a 61 estudiantes de cuarto grado, con edades de nueve y 10 años, de la escuela “Dr. Belisario Domínguez Palencia”.

Los resultados indican que el 49.2 % de los menores presenta obesidad, mientras que el 16.4 % tiene sobrepeso. En conjunto, el 65.6 % de los escolares muestra exceso de peso. Solo el 29.5 % se encuentra en su peso normal y el 4.9 % tiene bajo peso.

Alimentación

El estudio también evaluó el consumo de bebidas azucaradas. Los datos revelan que el 57.4 % de los niños consume de una a dos porciones diarias de estos productos. El 60.7 % reportó tomar refrescos semanalmente, el 78.7 % consume jugos industrializados y el 77 % leche azucarada.

A pesar de que no se identificó una asociación estadísticamente significativa entre el consumo general de bebidas azucaradas y el exceso de peso, los investigadores observaron tendencias marginales en el consumo de refrescos (p=0.094), bebidas deportivas (p=0.064) y té azucarado (p=0.064).

Las investigadoras Abril Trinidad Ortega, Paola Cueto García, Vania Ivana Flores Sánchez, Ximena Díaz García, Dulce Victoria García Zea y Fátima Higuera Domínguez, adscritas a la Facultad de Medicina Humana “Dr. Manuel Velasco Suárez”, atribuyen esta falta de significancia al tamaño reducido de la muestra y a la falta de cuantificación precisa del azúcar ingerida.

Factores

Los especialistas advierten que factores como la amplia disponibilidad de estos productos en las cooperativas escolares y la publicidad dirigida a menores agravan el problema.

El estudio hace un llamado a las autoridades sanitarias y educativas para implementar estrategias integrales.

Entre las recomendaciones destacan la regulación de la venta de bebidas azucaradas en las escuelas, la promoción del consumo de agua simple y la educación nutricional desde edades tempranas.