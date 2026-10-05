﻿﻿
SÍGUENOS
ChiapasTuxtla

Persiste alta obesidad infantil en la capital

Octubre 05 del 2026
Las bebidas azucaradas son de alto consumo en infancias. Cortesía
Las bebidas azucaradas son de alto consumo en infancias. Cortesía

Un estudio realizado por investigadores de la Facultad de Medicina Humana de la la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) y la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), reveló alta prevalencia de sobrepeso y obesidad en escolares de primaria en Tuxtla Gutiérrez.

La investigación “Consumo de bebidas azucaradas y sobrepeso en escolares de primaria en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas”, publicada en la revista Anales de Medicina Universitaria, analizó a 61 estudiantes de cuarto grado, con edades de nueve y 10 años, de la escuela “Dr. Belisario Domínguez Palencia”.

Los resultados indican que el 49.2 % de los menores presenta obesidad, mientras que el 16.4 % tiene sobrepeso. En conjunto, el 65.6 % de los escolares muestra exceso de peso. Solo el 29.5 % se encuentra en su peso normal y el 4.9 % tiene bajo peso.

Alimentación

El estudio también evaluó el consumo de bebidas azucaradas. Los datos revelan que el 57.4 % de los niños consume de una a dos porciones diarias de estos productos. El 60.7 % reportó tomar refrescos semanalmente, el 78.7 % consume jugos industrializados y el 77 % leche azucarada.

A pesar de que no se identificó una asociación estadísticamente significativa entre el consumo general de bebidas azucaradas y el exceso de peso, los investigadores observaron tendencias marginales en el consumo de refrescos (p=0.094), bebidas deportivas (p=0.064) y té azucarado (p=0.064).

Las investigadoras Abril Trinidad Ortega, Paola Cueto García, Vania Ivana Flores Sánchez, Ximena Díaz García, Dulce Victoria García Zea y Fátima Higuera Domínguez, adscritas a la Facultad de Medicina Humana “Dr. Manuel Velasco Suárez”, atribuyen esta falta de significancia al tamaño reducido de la muestra y a la falta de cuantificación precisa del azúcar ingerida.

Factores

Los especialistas advierten que factores como la amplia disponibilidad de estos productos en las cooperativas escolares y la publicidad dirigida a menores agravan el problema.

El estudio hace un llamado a las autoridades sanitarias y educativas para implementar estrategias integrales.

Entre las recomendaciones destacan la regulación de la venta de bebidas azucaradas en las escuelas, la promoción del consumo de agua simple y la educación nutricional desde edades tempranas.

﻿