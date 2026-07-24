Persiste conflicto en escuela secundaria

El conflicto en la escuela Secundaria del Estado Primero de Marzo en Chiapa de Corzo continúa y la disputa entre padres de familia por la construcción de un laboratorio escolar podría escalar, toda vez que se advirtió la posibilidad de cerrar los accesos al municipio durante el actual periodo turístico.

Los padres de familia señalaron que el ayuntamiento no atendió el acuerdo de enviar patrullas para resguardar las instalaciones escolares. Los trabajadores de la empresa contratada por el Instituto de Infraestructura Física y Educativa del Estado de Chiapas (Inifech) no se presentaron a trabajar ante el temor de conflictos.

Desacuerdos

No obstante, representantes del Ayuntamiento de Chiapa de Corzo habrían acordado una reunión entre los comités de padres de familia del turno matutino como del vespertino, los cuales se encuentran actualmente en disputa por la construcción de un laboratorio polifuncional dentro de la escuela.

En este sentido, los padres de familia acordaron que solicitarán al Inifech la reactivación de los trabajos y, al ayuntamiento la presencia policial para evitar nuevos conflictos.

No obstante, en caso de no existir solución, plantearon la posibilidad de cerrar los accesos al municipio, toda vez que las personas señaladas de ordenar la suspensión de las obras serían operadores políticos del alcalde Limbano Domínguez.