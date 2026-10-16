Persiste desconocimiento sobre causa de la diabetes

En algunas comunidades de la zona altos, con gran prevalencia de diabetes, persiste un desconocimiento sobre la causa de esta enfermedad, así lo reveló la investigación de Jaime Page Pliego, en donde recabó testimonios de habitantes que consideran que los fuertes enojos son la causa directa o el desencadenante de este padecimiento.

Durante una presentación en el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur (Cimsur) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el académico mencionó que en lugares como Tenejapa, algunos pobladores mencionan que la diabetes es una enfermedad que llegó con la construcción de la carretera, a través de la cual empezaron a transitar los camiones de Coca Cola y de cervezas.

Page Pliego recordó que cuando llegó a trabajar al estado de Chiapas, a las orillas del camino se podían ver grandes cúmulos de cajas de Coca Cola, mientras que otros pobladores le mencionaron que previo a la carretera, se debían recorrer largos tramos para conseguir este producto.

Desconfiar de los datos

Durante su conferencia, Jaime Page dijo desconfiar de las estadísticas realizadas por el Estado, por lo que prefiere recurrir a los datos locales. Sin embargo, en ocasiones, hay resistencia, como sucedió en San Juan Chamula.

En ese caso, dijo, tuvieron que recurrir a la capital del estado, en donde les dieron un permiso para que en la comunidad les permitieran ver la información de mortalidad.

Ahí encontraron que las muertes relacionadas con VIH, violencia y diabetes se trataban de ocultar, tanto en los registros del municipio, como del Centro de Salud.