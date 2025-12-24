Persiste desigualdad económica en mujeres

En México, 29 millones de mujeres permanecen fuera de la economía remunerada, y de ese total, 16.9 millones viven en los 15 estados con menor desempeño en materia de igualdad laboral, de acuerdo con el estudio “Estados #ConLupaDeGénero 2025”, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). La falta de oportunidades, la sobrecarga de cuidados y las brechas educativas continúan frenando su autonomía y desarrollo profesional.

El estudio señaló profundas desigualdades en educación, cuidados, informalidad, seguridad y autonomía económica. Chiapas figura entre las entidades con mayores barreras de acceso al mercado laboral femenino.

El IMCO reporta que 10 millones de mujeres no cuentan con autonomía económica y que solo una de cada diez es propietaria o copropietaria de su vivienda, uno de los activos clave para la estabilidad financiera.

El análisis evaluó a las 32 entidades mediante 16 indicadores agrupados en tres pilares: entrada, permanencia y autonomía económica.

Ningún estado cumple con condiciones ideales en toda la trayectoria laboral de las mujeres.

Porcentajes

El pilar de entrada revela brechas profundas: más del 50 % de las mujeres en Ciudad de México, Baja California Sur y Sinaloa tiene al menos bachillerato.

El estudio también advirtió que las mujeres dedican casi 60 % más tiempo que los hombres al trabajo no remunerado.