Persiste el abandono de casas por largas distancias

Rocío Terán Cruz, delegada en Chiapas del Infonavit, dio a conocer que en la entidad —aunque en menor porcentaje— existe en abandono de viviendas, principalmente porque las personas no ponen en balance el tema de los inmuebles respecto a la distancia entre estos y los centros laborales.

Compartió que la mayoría de las personas cuando llegan a adquirir un crédito, no suelen analizar los gastos, tiempos de transporte del lugar de residencia a la oficina o centros escolares.

“Es por ello que de manera repentina toman la decisión de abandonar las viviendas. Estas casas tienen un proceso por el cual hasta llegan a adjudicarnos como tal el inmueble”, indicó.

Trámites legales

Terán Cruz dio a conocer que cuando una vivienda tiene un pendiente nueve meses de pago, entra a un proceso jurídico que es una demanda, la cual debe llevar todo los trámites legales, hasta llegar al punto en el que el Infonavit se adjudique esa vivienda.

“Nosotros hacemos esta adjudicación porque es la garantía de crédito que el Infonavit otorgó; una vez en nuestro poder, esa vivienda pasa a formar parte de la reserva del instituto”, expuso.

Al día de hoy, la delegación en Chiapas del Infonavit ha identificado un total de 328 viviendas, de las cuales 10 están deshabitadas, 59 abandonadas, seis vandalizadas y 253 casas invadidas.

“Existe un universo de 328 viviendas que hoy están identificadas en el estatus de abandono, cuya consecuencia es algo que tiene que evitarse que suceda”, indicó.

La delegada en Chiapas recomendó que si el trabajador no quiere la vivienda en cuestión, porque ya no cumple con sus requisitos o con los que se tiene que mover, incluso porque no da el presupuesto, el Infonavit ofrece la opción de que puedan vender dicha vivienda.

“Se puede vender con un tercero, y ese tercero te la compra [la vivienda]; tú vienes y le pagas al Infonavit el crédito que prácticamente obtuvieron”, comentó.

Para concluir, dio a conocer que la mayoría de las viviendas abandonadas están en Ciudad Maya y Chiapa de Corzo.