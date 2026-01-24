Persiste el comercio ilegal de fauna silvestre en Chiapas

A pesar de los controles y la vigilancia en redes sociales, en Chiapas aún continúa la comercialización ilegal de fauna silvestre, situación que aunque mostró una baja, continúa persistiendo, alertó Jerónimo Domínguez Laso, director del Centro de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre en el estado.

En entrevista, el biólogo explicó que si bien existe un marco legal que regula las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) y los Predios o Instalaciones que Manejan Vida Silvestre (PIMVS), muchas personas usan estas figuras para cometer un delito.

“Hay muchos oportunistas que utilizando estas estrategias hacen las reventas o lo que le llaman el mal uso de los documentos y venden u ofrecen animales extraídos de vida silvestre para su comercialización”, afirmó Domínguez Laso.

Plataformas digitales, un medio de venta

El director señaló que, aunque plataformas digitales han sido más estrictas y retiran publicidades evidentes, el fenómeno migra a otros espacios donde ofrecen especies que previamente fueron sacadas de su hábitat natural.

Respecto a especies como el cocodrilo, reconoció una disminución en los decomisos recientes, atribuida en parte al cierre de granjas y a una pausa en la extracción silvestre. Sin embargo, advirtió que el problema no ha desaparecido.

Sobre la tendencia general, dijo que se han detectado menos situaciones pero alertó que hay otros mecanismos que están utilizando para comercializarlo no solo mediante las redes sociales conocidas.

Estimó que “en ocho de cada 10 casas tienen un perico, un lorito, algún animal silvestre”. Explicó que mientras algunos ejemplares son rescatados genuinamente, otros son adquiridos por compra, lo cual alimenta el ciclo del tráfico.

Domínguez Laso hizo un llamado a la sociedad chiapaneca a no comprar animales que la gente le puede ofrecer. La reducción en la demanda, dijo, hará que el saqueo deje de ser rentable para los traficantes