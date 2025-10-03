Persiste el intercambio directo en Berriozábal

En Chiapas aún se realizan trueques como intercambios comerciales, particularmente entre productores de café que dependiendo de sus necesidades buscan plantas y productos básicos, confirmó Jorge Acero Gómez, presidente Municipal de Berriozábal.

El alcalde dijo que además de apoyar proyectos productivos consolidados atienden este tipo de dinámicas, que mucho abundan en la economía local.

Sectores

Compartió que diversos sectores de Berriozábal bajaban a diario de las comunidades, barrios y colonias aledañas a la cabecera municipal, encontrando espacios donde ofertar sus mercancías sin afectar al comercio establecido.

En estos lugares, dijo, se mantiene viva la práctica del intercambio comercial, de manera particular entre comerciantes de café y plantas.

Explicó que el denominado mercado campesino ha incrementado significativamente con el establecimiento de espacios más formales, en un acto que vale la pena observa por sus prácticas de rescate cultural.