Persiste el robo a comercio en la ciudad

Aunque Chiapas mantiene una disminución del 40 por ciento en delitos de alto impacto, el robo a negocio muestra una tendencia contraria. De enero a octubre de 2025, este delito aumentó 20 por ciento, según datos de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Entre el 1 de enero y el 31 de octubre, la Fiscalía abrió 120 carpetas de investigación por robo a comercio, cifra mayor a las 100 registradas en el mismo periodo de 2024.

Tan solo en octubre se iniciaron 14 investigaciones, de las cuales cinco ocurrieron en Tuxtla Gutiérrez.

La capital concentra el 52.3 % de los robos, con 63 carpetas abiertas en lo que va del año.

Incidencia

Las zonas con mayor incidencia se localizan en el centro de la ciudad y en colonias del poniente como Terán, San José Terán y Plan de Ayala, consideradas por las autoridades como focos de atención prioritaria.

Comerciantes de estas áreas expresaron preocupación ante el repunte, mientras autoridades aseguraron que trabajan en el reforzamiento de la vigilancia y en la identificación de los grupos responsables.

En noviembre se han registrado al menos dos casos de alto impacto económico.

Un robo en una notaría pública, donde fueron sustraídos más de 150 mil pesos en efectivo y un asalto a una casa de empeño en el centro, donde los responsables se llevaron joyas, dinero y un teléfono celular.

Estos hechos, elevaron la preocupación en negocios formales, quienes pidieron mayor presencia policial.