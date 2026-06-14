Persiste el trabajo infantil en Chiapas

La importancia de erradicar el trabajo infantil y forzoso en la entidad, ha propiciado que diversas instancias se unan con un bien común para establecer mecanismos de intervención que se activan cuando se detecta a un menor contratado para realizar labores, informó la directora del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chiapas, Sandra Edith Gutiérrez Ochoa.

La funcionaria explicó que, en el actual periodo del gobierno de Eduardo Ramírez, se ha resaltado el trabajo de otras instancias, como el DIF, que han firmado convenios de colaboración para enfrentar esta problemática.

Seguimiento

Señaló que, desde el Centro de Conciliación, cuando se detecta a un menor de edad contratado para labores, se da vista inmediata a la Procuraduría de la Defensa del Menor y a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo.

Además, si existe un tutor del menor, también se le comunica la situación, siempre en el marco de la protección del trabajo de niñas, niños y adolescentes.

La directora enfatizó que no se puede permitir que un niño que debería estar estudiando y preparándose para la vida tenga cargas laborales.

Orientación

Reconoció que, aunque el Centro de Conciliación no es una instancia jurídica que pueda recibir directamente una denuncia, sí puede orientar a quienes detectan un caso de trabajo infantil.

También mencionó la labor de los inspectores del trabajo, dependientes de la Subsecretaría de Empleo de la Secretaría de Economía y Trabajo, quienes han dado relevancia a la inspección para proteger tanto a trabajadores como a empleadores.

Advirtió que a menudo empleadores contratan a los padres y después los menores comienzan a apoyar, generándose una relación laboral no permitida, por lo que consideró fundamental informar a los empleadores que no está permitido contratar menores de edad.

El estado en segundo lugar nacional

En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, cifras de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2022, revelaron que Chiapas ocupa el segundo lugar nacional en prevalencia de este delito.

La pobreza, la desigualdad y la falta de acceso a oportunidades continúan siendo factores determinantes detrás de esta problemática.

De acuerdo con la ENTI 2022, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en coordinación con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el 20.8 por ciento de la población de entre 5 y 17 años en la entidad se encontraba en situación de trabajo infantil.

La cifra representa a más de 338 mil niñas, niños y adolescentes chiapanecos, posicionando al estado en el segundo lugar nacional.

Los datos mostraron además que la problemática se ha agravado en los últimos años.

Entre 2019 y 2022, Chiapas sumó alrededor de 64 mil menores más en situación de trabajo infantil, lo que representó un incremento de 2.5 puntos porcentuales.

Asimismo, concentró casi el 10 por ciento de toda la población infantil ocupada del país, la proporción más alta entre las entidades federativas.

Del total de casos registrados, aproximadamente 184 mil menores realizaban ocupaciones no permitidas por la legislación mexicana, mientras que 118 mil se encontraban realizando quehaceres domésticos en condiciones consideradas inadecuadas.

Otros 36 mil enfrentaban ambas situaciones de manera simultánea.

Sectores

El sector agropecuario continúa siendo el principal destino laboral para la infancia trabajadora en Chiapas.

Dos de cada tres menores que desempeñaban actividades no permitidas laboraban en el campo.

La situación presenta diferencias por género: cerca del 75 por ciento de los niños ocupados participaba en actividades agrícolas, mientras que las niñas se concentraban principalmente en los sectores de servicios, comercio e industria.

Los menores en situación de trabajo infantil dedicaban en promedio 25.3 horas semanales a actividades económicas o domésticas.

Casi el 40 por ciento trabajaba 28 horas o más por semana y el 19 por ciento superaba las 48 horas semanales.

En promedio, las niñas acumulaban 8.2 horas más de trabajo a la semana que los niños.

Condiciones sociales y económicas

Especialistas señalaron que estas cifras están estrechamente relacionadas con las condiciones sociales y económicas que enfrenta la entidad.

Según el informe de la OIT basado en los resultados de la ENTI 2022, Chiapas presenta el Índice de Desarrollo Humano más bajo del país, una tasa de analfabetismo de 13.8 por ciento, más de tres veces superior al promedio nacional, y alrededor del 76 por ciento de su población vive en condiciones de pobreza.