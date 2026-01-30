Persiste en Chiapas, huelga del Nacional Monte de Piedad

Al cumplirse 121 días de dar inicio a la huelga nacional, Víctor Hugo Martínez Gómez, secretario de la Sección 20 del Sindicato del Nacional Monte de Piedad en Chiapas, dijo que existe poco avance en la resolución del conflicto iniciado por la violación al Contrato Colectivo de Trabajo.

Dijo que en tanto no se tengan respuestas del restablecimiento de sus derechos, la huelga continuará, pues perdieron derechos básicos, como el acceso a una hora para comer, respeto a la antigüedad laboral, pago de tiempos extras, además de un concepto denominado voletinaciones, que es un proceso escalafonario interno.

Recordó que desde el primer minuto de octubre del 2025 por acuerdo nacional, los más de mil 800 trabajadores sindicalizados de todo Mexico se fueron a huelga, incluyendo los 21 trabajadores de Chiapas y sus tres tiendas, manteniendo retenidas las joyas o piezas empeñadas por la ciudadanía.

En el marco de una manifestación para generar visibilidad de su movimiento, explicó que la huelga nacional en el Nacional Monte de Piedad continúa vigente desde el 1º de octubre de 2025, dejando cerradas más de 300 sucursales en todo el país.

El paro laboral, declarado existente en términos legales por el Tribunal Federal Laboral, se mantiene debido al incumplimiento de acuerdos del Contrato Colectivo de Trabajo, especialmente en temas como antigüedad para ascensos y jubilaciones, asignación de plazas a personas de confianza y el respeto a los derechos laborales.