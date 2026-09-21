Persiste estigma sobre la palabra “indígena”

En la zona zoque persiste el estigma de la palabra “indígena” como una identidad que conlleva discriminación y burla en los contextos urbanos; así lo revela la investigación de Carlos Arias y Juan Martínez sobre la construcción de identidades en jóvenes estudiantes del Telebachillerato.

Durante su participación en la primera “Feria de las ciencias y las humanidades”, Carlos Arias detalló que es en los espacios educativos como el telebachillerato estatal, dirigido a contextos rurales, donde los jóvenes negocian su identidad entre lo local y comunitario con lo global.

En ese sentido, recordó algunos testimonios donde los alumnos le mencionaban que era más importante aprender español e inglés antes que zoque, una lengua que, indicaron, no les ayudaba en sus proyectos profesionales.

Incluso, relató, varios no se autoadscribían como zoques. Sin embargo, al ser cuestionados sobre el peso familiar que implicaba, muchos jóvenes cambiaban su respuesta y afirmaban serlo.

Enfoque

La investigación, que aún se encuentra en desarrollo y que está enfocada en las comunidades de Tectuapan y Vicente Guerrero, al norte de Chiapas, también busca identificar si las instituciones educativas responden o tensionan las concepciones tradicionales.

Esto porque “el pensamiento occidental dominante que fractura esta ontología relacional entre el ser humano y la naturaleza, que mira esta última como objeto y recurso”, explicó Carlos Arias.