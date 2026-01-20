Persiste fauna silvestre en hogares

La presencia de fauna silvestre en zonas urbanas de Tuxtla Gutiérrez es una situación recurrente que ha sido atendida bajo estrictos protocolos por la Secretaría de Protección Civil Municipal, informó su titular, Eder Fabián Mancilla Velázquez. Serpientes y mamíferos como tlacuaches encabezan los reportes de fauna silvestre en la capital chiapaneca.

El funcionario señaló que sí se han atendido diversos casos en la capital chiapaneca, principalmente relacionados con serpientes, las cuales representan el mayor número de reportes que recibe la dependencia.

Reportes

“Regularmente lo que más nos reportan son serpientes; de pronto llegan algunos mamíferos, pero la mayoría de los casos son víboras”, explicó.

Detalló que, de manera estimada, Protección Civil atiende alrededor de 100 reportes al año relacionados con fauna silvestre de distintas especies.

Ante esta situación, recalcó que existe un protocolo claro que prioriza la conservación de los animales, especialmente aquellos que se encuentran en peligro de extinción.

“El protocolo es no quedarnos con ningún animal. Pedimos a la población que, si detectan alguno, lo reporten de inmediato. Nosotros acudimos con el equipo y los cuidados necesarios para realizar la captura, el traslado y su entrega correspondiente, evitando riesgos tanto para las personas como para el propio animal”, subrayó.

Entre los mamíferos que con mayor frecuencia son reportados se encuentran los tlacuaches, conocidos comúnmente como zarigüeyas.

El secretario destacó que estos animales no son agresivos y únicamente reaccionan cuando se sienten amenazados.

Finalmente, exhortó a la ciudadanía a no acercarse, no molestar ni intentar capturar a la fauna silvestre.

“Si ven un animal, ya sea una víbora o cualquier otra especie, no se acerquen y no lo pierdan de vista; repórtenlo para que podamos intervenir de forma segura”, concluyó.