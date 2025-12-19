Persiste ingreso de extranjeros y xenofobia

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Personas Migrantes, en la frontera sur cientos de extranjeros siguen ingresando y presentándose ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y el Instituto Nacional de Migración (INM), para solicitar documentos de regularización de estancia.

El director del Centro de Dignificación Humana, Luis García Villagrán, lamentó que prevalezca la xenofobia, la cultura del odio y el racismo en contra de los migrantes pobres.

Asimismo hizo duras críticas contra la política instrumentada por el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, que da un trato inhumano a más de 50 millones de mexicanos en ese país.

“No hay nada que celebrar, las instituciones y dependencias, deberían de cumplir con los tratados internacionales y las leyes migratorias y de asilo”, sostuvo.

García Villagrán, quien aclaró que se encuentra limitado para su actuación en la defensa de migrantes, ya que pesan tres causas penales en su contra y una de ellas por delincuencia organizada, que “no es nada menor y está limitada mi libertad de expresión”.

Sin embargo, en las oficinas del Centro de Atención a Migrantes de la Comar, este día decenas de extranjeros hacían fila para ser atendidos por las autoridades, aunque persisten las quejas de tardanza en las resoluciones que hacen que miles de migrantes permanezcan varados en Tapachula.