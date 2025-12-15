Persiste maltrato animal pese a reforma penal

Aunque desde junio pasado el Código Penal del Estado contempla hasta cinco años de prisión por delitos de crueldad contra animales, la falta de aplicación de la ley mantiene vigente una violencia cotidiana, los casos continúan registrándose a diario sin que existan sanciones ejemplares, denunció Claudia Cisneros, integrante de la asociación civil Huellas Chiapas.

En la entidad la violencia contra perros, gatos y otras especies no ha disminuido, según activistas, puede escalar hacia agresiones contra las personas, la defensora explicó que la crueldad contra otras especies responde a una carencia de valores básicos en el ser humano.

“Es una naturaleza marcada por la falta de bondad, solidaridad y piedad. Entre más indefenso es un ser viviente, se convierte en un blanco más fácil para quien se siente superior”, afirmó.

Problemática

Subrayó que han sido al menos diez años de lucha para lograr que el maltrato animal sea tipificado y castigado con severidad en el estado.

Sin embargo, advirtió que contar con leyes sin aplicarlas resulta inútil.

“Hoy el reclamo es que se apliquen. Si existen y no se ejecutan, no sirven de nada. El delito que no se sanciona se repite”, sostuvo.

De acuerdo con la activista, en Chiapas se reportan diariamente entre cinco y 30 casos de violencia contra animales, que van desde el abandono y el envenenamiento, los más frecuentes, hasta lesiones con arma blanca, de fuego, zoofilia y peleas de perro.

Este año, el problema alcanzó notoriedad nacional luego de que dos niños resultaron intoxicados tras consumir alimentos envenenados destinados a animales.

Aunque la reforma contempla penas mayores en casos de crueldad extrema, Cisneros consideró que incluso cinco años de prisión resultan insuficientes frente a la gravedad de los hechos.

Llamado a la sociedad

Alertó que quienes son capaces de quemar, mutilar o torturar animales “también pueden ejercer la misma violencia contra otros seres humanos”.

Finalmente, hizo un llamado a la sociedad a perder el miedo y denunciar, al recordar que todos los agentes del Ministerio Público en Chiapas están obligados a recibir querellas por maltrato animal.

Asimismo, invitó a la ciudadanía a sumarse a las colectas de alimento para perros y gatos rescatados, como una forma de apoyo inmediato frente a una problemática que, pese a la ley, sigue sin freno.