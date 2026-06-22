Persiste rezago de acceso a internet

Aunque el uso de internet en el país alcanzó niveles históricos en 2025, Chiapas continúa entre las entidades con menor acceso digital, así lo informó la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (Endutih) 2025, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el informe, el 86.1 por ciento de la población mexicana de seis años y más utiliza internet, lo que representa 104.9 millones de personas conectadas a la red.

Sin embargo, Chiapas se mantiene entre los estados con menor presencia de internet en el país.

Apenas el 71.2 por ciento de su población es usuaria de este servicio, porcentaje que la ubica solo por debajo de Oaxaca, que registra 78.6 por ciento, y muy lejos de entidades como Nuevo León, donde la conectividad alcanza el 93.9 por ciento.

Desigualdad en los hogares

Mientras el promedio nacional de viviendas con acceso a internet es de 78.3 por ciento, en Chiapas únicamente el 53.9 por ciento cuenta con conexión, convirtiéndose en la entidad con menor cobertura a nivel nacional.

Pobreza, principal barrera

Los datos del Inegi mostraron que la principal razón por la que millones de hogares mexicanos permanecen desconectados es la falta de recursos económicos.

Del total de viviendas sin internet en el país, el 12.1 por ciento señala que no puede costear el servicio o los equipos necesarios.

Esta situación cobra especial relevancia en Chiapas, una de las entidades con mayores índices de pobreza y marginación del país, donde para muchas familias el acceso a internet continúa siendo un gasto difícil de asumir frente a otras necesidades básicas.

Brecha digital limita oportunidades

A nivel nacional, el uso de servicios financieros en línea, las compras por internet y los pagos digitales presentan diferencias superiores a los 20 puntos porcentuales entre las áreas urbanas y rurales.

En Chiapas, una parte importante de la población habita en comunidades rurales e indígenas.

La situación también impacta a pequeños productores, emprendedores y comerciantes, quienes encuentran mayores dificultades para promocionar sus productos, acceder a mercados digitales o realizar transacciones electrónicas.

Tecnología inteligente, lejos de los hogares chiapanecos

Otro indicador que refleja el rezago tecnológico es la presencia de dispositivos inteligentes en las viviendas.

Mientras estados como Nuevo León y Ciudad de México registran niveles superiores al 40 por ciento de hogares con algún dispositivo inteligente, como asistentes virtuales, sistemas de videovigilancia o equipos conectados a internet, en Chiapas la cifra apenas alcanza el 10.6 por ciento.